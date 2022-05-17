Президент «Барселоны» признал, что Дембеле склоняется к переходу в другой клуб

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал о ходе переговоров по продлению контракта с вингером Усманом Дембеле.

24-летний француз и его агент уже не первый месяц обсуждают с руководством «Барселоны» новое соглашение, но не могут ударить по рукам из-за разногласий в финансовой части договора.

«Мы сделали Дембеле новое контрактное предложение. Ожидаем получить от него ответ на следующей неделе, – заявил в интервью Лапорта, которого цитирует журналист Фабрицио Романо. – Дембеле хотел остаться в «Барселоне», но теперь он соблазнён другими вариантами, которые считает более привлекательными», – отметил президент каталонского клуба.