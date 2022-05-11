«Челси» может обменять Алонсо и Аспиликуэту на Деста и Нето

Лондонский «Челси» и каталонская «Барселона» могут обменяться игроками ближайшим летом. Напомним, что защитники Сесар Аспиликуэта и Маркос Алонсо являются одними из главных трансферных целей «сине-гранатовых» на следующее трансферное окно. «Пенсионеры» готовы отпустить этих футболистов в обмен на защитника Серджино Деста и голкипера Нето.

По информации Diario Sport, клубы обсуждают такую возможность. Ранее сообщалось, что Аспиликуэта и Алонсо хотят покинуть «Челси». Что касается Деста и Нето, то эти футболисты не входят в планы главного тренера «Барселоны» Хави Эрнандеса.

Напомним, что «Барселона» также наверняка подпишет на правах свободного агента другого защитника «Челси» – Андреаса Кристенсена.