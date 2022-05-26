У Дембеле два новых варианта — «Бавария» и «Челси»

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле может оказаться в Бундеслиге или АПЛ.

По информации Bayern & Germany, «Бавария» и «Челси» вступили в борьбу за французского нападающего Усмана Дембеле.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что «ПСЖ», который был заинтересован в подписании футболиста, отказался от услуг игрока.

Усман Дембеле принял участие в 32 матчах минувшего сезона, забил 2 мяча и сделал 13 голевых передач во всех турнирах. Контракт футболиста с «Барселоной» заканчивается в конце июня этого года, стоимость игрока по данным портала transfermarkt составляет 30 миллионов евро.