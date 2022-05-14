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Тен Хагу нравится Далот, игрок может остаться в «МЮ»

14 Мая 2022 • 17:59 Комментировать
Кристал Пэлас
...
Манчестер Юнайтед
22.05 18:00

Новый тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг не намерен летом продавать защитника клуба Диогу Далота, который при временном наставнике Ральфе Рангнике часто выходил в основном составе.

По информации португальского издания O Jogo, универсальность и функционал Далота впечатляет Эрике тен Хага. Если игрок и не будет играть в основе, то наверняка останется в команде в качестве подмены.

Напомним, что в прошлом сезоне Диогу Далот выступал на правах аренды за «Милан». Итальянский клуб вновь хотел заполучить португальца этой зимой, но футболист ответил отказом

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг Диого Далот
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