Тен Хагу нравится Далот, игрок может остаться в «МЮ»

Новый тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг не намерен летом продавать защитника клуба Диогу Далота, который при временном наставнике Ральфе Рангнике часто выходил в основном составе.

По информации португальского издания O Jogo, универсальность и функционал Далота впечатляет Эрике тен Хага. Если игрок и не будет играть в основе, то наверняка останется в команде в качестве подмены.

Напомним, что в прошлом сезоне Диогу Далот выступал на правах аренды за «Милан». Итальянский клуб вновь хотел заполучить португальца этой зимой, но футболист ответил отказом