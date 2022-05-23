Хитрый контракт позволил «Манчестер Юнайтед» сэкономить 17 миллионов евро на Марсьяле

Когда в 2015 году Антони Марсьяль перебрался в «Манчестер Юнайтед», точная сумма сделки не сообщалась, но фигурировали следующие цифры - до 60 миллионов евро в кассу «Монако». Марсьяль казался очередным «избранным» в 2015 году, кем-то вроде сегодняшнего Мбаппе.

Однако, как сообщает испанское издание AS, продажа Марсьяля принесла в кассу монегасков несколько меньшие деньги. Дело в том, что контракт был составлен с большим количеством дополнительных выплат согласно некоторым показателям. То есть сразу «Манчестер Юнайтед» перечислил 43 миллиона, и еще 8,5 миллионов добавил, когда Марсьяль забил свой 25-й гол в составе клуба.

Но вот дальше дело не пошло. Еще девять миллионов «Монако» должен был получить за 25 выступлений в составе сборной Франции, но, добравшись до 18 вызовов в команду, Марсьяль перестал приглашаться туда. Еще 8 миллионов «Монако» должен был получить в случае, если Марсьяль заработал бы «Золотой мяч» в 2019 году, но, как легко догадаться, и этого не случилось.