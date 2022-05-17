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«МЮ» подпишет нового нападающего вне зависимости от будущего Роналду

17 Мая 2022 • 18:43 Комментировать
Кристал Пэлас
...
Манчестер Юнайтед
2.95 3.65 2.30
22.05 18:00

«Манчестер Юнайтед» решительно намерен купить нападающего в это межсезонье. Учитывая неопределённость с будущим Криштиану Роналду и истекающим контрактом Эдинсона Кавани, манкунианцы хотят приобрести летом нового форварда.

Согласно Фабрицио Романо, сам Роналду не против того, чтобы клуб приобрёл ему конкурента. Одним из вариантов для усиления атаки является нападающий лиссабонской «Бенфики» Дарвин Нуньес, забивший в этом сезоне 26 мячей в чемпионате Португалии.

Напомним, ранее новый главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг заявил, что он рассчитывает на Криштиану Роналду в следующем сезоне.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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КРИСТАЛ ПЭЛАС МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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