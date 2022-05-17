Тимбер и Торрес – главные цели «МЮ» на усиление центра обороны

«Манчестер Юнайтед» определился с главными трансферными целями на усиление центра обороны. Летом манкунианцы постараются подписать Юррьена Тимбера из амстердамского «Аякса» и Пау Торреса из «Вильярреала».

Как отмечает Фабрицио Романо, оба футболиста имеют довольно неплохие шансы на трансфер в «Манчестер Юнайтед» в это межсезонье. Тимбер и Торрес являются предпочтительными вариантами для нового тренера Эрика тен Хага.

Напомним, что согласно словам временного наставника Ральфа Рангника, «Манчестер Юнайтед» этим летом может приобрести до 10 новых футболистов. Клуб планирует провести тотальную перестройку в следующее трансферное окно.