«Манчестер Юнайтед» включился в борьбу за Ботмана

«Манчестер Юнайтед» продолжает поиски центрального защитника.

По информации Fichajes, «красные дьяволы» поборются с «Миланом» за защитника «Лилля» Свена Ботмана. Манкунианцы намерены перебить предложение итальянского клуба, так как видят в 22-летнем голландце игрока мирового уровня.

Ботман принял участие в 31 игре за «Лилль», в которых забил 3 гола. В прошлом сезоне он стал чемпионом Франции в составе «Лилля».

По данным портала Transfermarkt, стоимость футболиста на трансферном рынке составляет 30 миллионов евро.