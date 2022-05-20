Рангник: «Если «МЮ» купит игроков с правильным менталитетом, не сомневаюсь, что клуб вернётся на вершину»

Временный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник сообщил о планах команды на летнее трансферное окно. Также немец заявил, что в ближайшее время обсудит потенциальных новичков с новым тренером клуба Эриком тен Хагом.

«Сейчас я поддерживаю контакт с Эриком тен Хагом, мы скоро встретимся и обсудим планы на лето. Если мы сможем заполучить правильных игроков, футболистов с правильным менталитетом, я не сомневаюсь, что клуб скоро вернётся на вершину. Возможно, это займёт не одно, а два, а может быть и три трансферных окна», – заявил Рангник на пресс-конференции.

Напомним, что со следующего сезона Ральф Рангник перейдёт на должность консультанта «Манчестер Юнайтед». Эту должность немец будет совмещать с работой наставником сборной Австрии.