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Рангник: «Если «МЮ» купит игроков с правильным менталитетом, не сомневаюсь, что клуб вернётся на вершину»

20 Мая 2022 • 19:28 Комментировать
Кристал Пэлас
...
Манчестер Юнайтед
3.05 3.65 2.20
22.05 18:00

Временный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник сообщил о планах команды на летнее трансферное окно. Также немец заявил, что в ближайшее время обсудит потенциальных новичков с новым тренером клуба Эриком тен Хагом.

«Сейчас я поддерживаю контакт с Эриком тен Хагом, мы скоро встретимся и обсудим планы на лето. Если мы сможем заполучить правильных игроков, футболистов с правильным менталитетом, я не сомневаюсь, что клуб скоро вернётся на вершину. Возможно, это займёт не одно, а два, а может быть и три трансферных окна», – заявил Рангник на пресс-конференции.

Напомним, что со следующего сезона Ральф Рангник перейдёт на должность консультанта «Манчестер Юнайтед». Эту должность немец будет совмещать с работой наставником сборной Австрии.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Ральф Рангник
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КРИСТАЛ ПЭЛАС МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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