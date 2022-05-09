Пау Торрес – один из четырёх вариантов для «МЮ» на позицию центрального защитника

Защитник «Вильярреала» Пау Торрес может сменить клубную прописку этим летом, так как в его контракте активируется сумма отступных, которая составит около 55-60 миллионов евро. По информации Фабрицио Романо, одним из претендентов на трансфер испанца считается «Манчестер Юнайтед».

Источник добавляет, что Торрес является одним из четырёх вариантов для нового главного тренера «красных дьяволов» Эрика тен Хага на усиление позиции центрального защитника. Конкретных предложений «Манчестер Юнайтед» пока не делал, так как в клубе ещё не произошли ожидаемые перемены в руководстве.

Ситуацию с Торресом также мониторит лондонский «Челси», который этим летом может потерять как минимум двух центральных защитников.