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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Пау Торрес – один из четырёх вариантов для «МЮ» на позицию центрального защитника

09 Мая 2022 • 13:53 Комментировать
Райо Вальекано
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Вильярреал
4.60 3.65 1.78
12.05 21:00

Защитник «Вильярреала» Пау Торрес может сменить клубную прописку этим летом, так как в его контракте активируется сумма отступных, которая составит около 55-60 миллионов евро. По информации Фабрицио Романо, одним из претендентов на трансфер испанца считается «Манчестер Юнайтед».

Источник добавляет, что Торрес является одним из четырёх вариантов для нового главного тренера «красных дьяволов» Эрика тен Хага на усиление позиции центрального защитника. Конкретных предложений «Манчестер Юнайтед» пока не делал, так как в клубе ещё не произошли ожидаемые перемены в руководстве.

Ситуацию с Торресом также мониторит лондонский «Челси», который этим летом может потерять как минимум двух центральных защитников.

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Евро-Футбол.Ру,
Вильярреал Манчестер Юнайтед Пау Торрес
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