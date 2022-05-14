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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

В прессе снова сообщили о проблемах в раздевалке «МЮ»

14 Мая 2022 • 20:26 Комментировать
Кристал Пэлас
...
Манчестер Юнайтед
22.05 18:00

«Манчестер Юнайтед» доигрывает нынешний сезон на игровом и ментальном спаде.

В последних 13 матчах во всех турнирах команда под руководством временного наставника Ральфа Рангника одержала лишь три победы, а сокрушительное поражение от «Брайтона» (0:4) ещё сильнее усугубило ситуацию.

Как сообщает 90min, в раздевалке «Юнайтед» царит абсолютно опустошённое настроение, а игроки совсем не удивлены провальными результатами и считают уровень тренерской работы при Рангнике гораздо более низким, чем до его назначения.

«Манчестер Юнайтед» занимает шестую строчку в турнирной таблице Английской премьер-лиги после 37 матчей. В последнем туре «красные дьяволы» сыграют против «Кристал Пэлас».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Ральф Рангник
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КРИСТАЛ ПЭЛАС МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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15.05  14:00 Тоттенхэм ... Бёрнли 1.34 5.40 9.00
15.05  16:00 Вест Хэм ... Манчестер Сити 7.20 5.00 1.43
15.05  16:00 Лидс ... Брайтон 2.48 3.55 2.80
15.05  16:00 Вулверхэмптон ... Норвич 1.59 4.10 6.00
15.05  16:00 Астон Вилла ... Кристал Пэлас 2.22 3.40 3.35
15.05  16:00 Уотфорд ... Лестер 2.95 3.75 2.30
15.05  18:30 Эвертон ... Брентфорд 2.33 3.50 3.10
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