В прессе снова сообщили о проблемах в раздевалке «МЮ»

«Манчестер Юнайтед» доигрывает нынешний сезон на игровом и ментальном спаде.

В последних 13 матчах во всех турнирах команда под руководством временного наставника Ральфа Рангника одержала лишь три победы, а сокрушительное поражение от «Брайтона» (0:4) ещё сильнее усугубило ситуацию.

Как сообщает 90min, в раздевалке «Юнайтед» царит абсолютно опустошённое настроение, а игроки совсем не удивлены провальными результатами и считают уровень тренерской работы при Рангнике гораздо более низким, чем до его назначения.

«Манчестер Юнайтед» занимает шестую строчку в турнирной таблице Английской премьер-лиги после 37 матчей. В последнем туре «красные дьяволы» сыграют против «Кристал Пэлас».