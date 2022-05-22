Кавани показал болельщикам «Манчестер Юнайтед» средний палец

Уругвайский нападающий Эдинсон Кавани, скорее всего, покинет «Манчестер Юнайтед», и особой любви среди фанатов клуба он так и не снискал. Они считают его одним из наименее полезных игроков команды, ну а Кавани, который никогда не отличался особой сдержанностью и спокойствием, отвечает им схожей монетой.

После неудачного матча заключительного тура против «Кристал Пэлас», в котором «Манчестер Юнайтед» потерпел поражение, Кавани, садясь в командный автобус клуба, в сердцах показал болельщикам средний палец. И они вряд ли от этого прониклись какими-либо симпатиями к уругвайцу.

В текущем сезоне Кавани сыграл во всего лишь 15 матчах чемпионата, забив при этом два мяча.