«Манчестер Юнайтед» включился в борьбу за Нуньеса

Форвард «Бенфики» Дарвин Нуньес привлёк внимание «Манчестер Юнайтед», сообщает The Sun со ссылкой на Record.

Источник пишет, что новый главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг стал заложником ситуации. Нападающие Маркус Рэшфорд и Энтони Марсьяль оказались «ненадежными», в то время как Эдинсон Кавани намерен уйти бесплатно, когда его контракт истечет, а будущее Мэйсона Гринвуда остается неопределенным.

У специалиста в линии атаки останется только 37-летний Роналду, а его будущее по-прежнему остаётся неопределённым, так как «Манчестер Юнайтед» не выступит в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

Поэтому, руководство «красных дьяволов» намерено включиться в борьбу за 22-летнего Дарвина Нуньеса. В текущем сезоне уругваец принял участие в 41 матче за «Бенфику», забил 34 гола и отдал 4 результативные передачи.

Его контракт рассчитан до лета 2025 года. Согласно порталу Transfermarkt его стоимость на трансферном рынке составляет 40ь миллионов евро.