Роналду высказался о предстоящем приходе тен Хага в «МЮ»

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду поделился мыслями о новом главном тренере команды Эрике тен Хаге.

Нидерландский специалист, до конца сезона возглавляющий амстердамский «Аякс», займёт должность наставника «красных дьяволов» с лета.

«Мы очень довольны и находимся в предвкушении – не только как футболисты, но и как болельщики, – признался Роналду, которого цитирует журналист Фабрицио Романо. – Нам нужно верить в то, что в следующем сезоне мы сможем выиграть трофеи.

Я наслышан о фантастической работе, которую он проделал в «Аяксе». Тен Хаг – опытный специалист, но мы должны дать ему время», – заявил 37-летний португалец.