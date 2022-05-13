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Роналду высказался о предстоящем приходе тен Хага в «МЮ»

13 Мая 2022 • 21:36 Комментировать
Кристал Пэлас
...
Манчестер Юнайтед
22.05 18:00

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду поделился мыслями о новом главном тренере команды Эрике тен Хаге.

Нидерландский специалист, до конца сезона возглавляющий амстердамский «Аякс», займёт должность наставника «красных дьяволов» с лета.

«Мы очень довольны и находимся в предвкушении – не только как футболисты, но и как болельщики, – признался Роналду, которого цитирует журналист Фабрицио Романо. – Нам нужно верить в то, что в следующем сезоне мы сможем выиграть трофеи.

Я наслышан о фантастической работе, которую он проделал в «Аяксе». Тен Хаг – опытный специалист, но мы должны дать ему время», – заявил 37-летний португалец.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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КРИСТАЛ ПЭЛАС МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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