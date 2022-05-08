Бывший игрок «Ливерпуля» — о Рангнике: «Какие гении решили, что человек из «Локомотива» подойдёт «МЮ»?

Бывший полузащитник «Ливерпуля» и сборной Шотландии Грэм Сунесс поделился мнением о работе главного тренера «Манчестер Юнайтед» Ральфа Рангника.

Экс-футболист считает, что игроки манкунианской давно перестали слушать своего тренера, а также подчеркнул, что в послужном списке немца нет ничего, что могло бы гарантировать ему успех на посту главного тренера «Манчестер Юнайтед».

«Какие гении в «МЮ» сели и решили: «Мы собираемся избавиться от Сульшера, и есть человек, который работает в «Локомотиве». Может, он хороший кандидат?» — приводит слова Сунесса Sky Sports.

Напомним, что до работы в «Локомотиве» Рангник тренировал «Шальке» и «Лейпциг». Вместе с гельзенкирхенцами специалист завоевал Кубок Германии, Суперкубок, а также Кубок немецкой лиги. По окончании нынешнего сезона немец перейдёт на должность консультанта «Манчестер Юнайтед», а команду возглавит нынешний тренер «Аякса» Эрик тен Хаг.