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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Юнайтед» претендует на вундеркинда из Чемпионшипа

26 Мая 2022 • 23:31 Комментировать
Кристал Пэлас
1:0
Манчестер Юнайтед
окончен

Мальколм Эбиовей попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед».

18-летний нападающий «Дерби Каунти» сумел впечатлить футбольную общественность своей игрой в дебютном сезоне на взрослом уровне. Как информирует всемирно известный инсайдер Фабрицио Романо, «Манчестер Юнайтед» и «Кристал Пэлас» внимательно следят за перспективным англо-голландцем. Также интерес проявляют «Монако» и «Витесс».

В пользу «Юнайтед» может сыграть фактор прихода из «Дерби Каунти» Стива Макларена, который с нового сезона будет работать ассистентом Эрика тен Хага.

Мальколм Эбиовей провёл 16 матчей за «Дерби» в Чемпионшипе, отметившись 1 голом и 2 результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Дерби Каунти Мальколм Эбиовей
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