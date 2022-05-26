«Манчестер Юнайтед» претендует на вундеркинда из Чемпионшипа

Мальколм Эбиовей попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед».

18-летний нападающий «Дерби Каунти» сумел впечатлить футбольную общественность своей игрой в дебютном сезоне на взрослом уровне. Как информирует всемирно известный инсайдер Фабрицио Романо, «Манчестер Юнайтед» и «Кристал Пэлас» внимательно следят за перспективным англо-голландцем. Также интерес проявляют «Монако» и «Витесс».

В пользу «Юнайтед» может сыграть фактор прихода из «Дерби Каунти» Стива Макларена, который с нового сезона будет работать ассистентом Эрика тен Хага.

Мальколм Эбиовей провёл 16 матчей за «Дерби» в Чемпионшипе, отметившись 1 голом и 2 результативными передачами.