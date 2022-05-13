«Её возненавидел Фергюсон» - в Англии за 12 тысяч фунтов продается самая редкая и ужасная футболка «Манчестер Юнайтед»

«Парад» продаж исторических футболок набирает ход - в Англии вслед за майками Марадоны образца 1986 года и Агуэро 2012 года продается одна из самых редких футболок «Манчестер Юнайтед». Стоит она 12 тысяч фунтов, но не каждый поклонник клуба поспешит купить экземпляр, который носил французский нападающий Эрик Кантона.

Ведь речь идет об одной из самых неудачливых форм «Манчестер Юнайтед» - в футболках гостевого образца серого цвета команда провела пять матчей, проиграв четыре из них. Эта футболка настолько разозлила наставника «МЮ» сэра Алекса Фергюсона, что в перерыве матча против «Саутгемптона», в котором «Манчестер Юнайтед» проигрывал 0:3, Фергюсон приказал игрокам сменить футболки на белые. Неудачи объяснялись, якобы, тем, что футболисты не видели друг друга должным образом на поле из-за серого цвета футболок.

И действительно, во втором тайме «Манчестер Юнайтед» забил гол престижа и выиграл вторую половину матча - и этого было достаточно, чтобы отправить серые футболки в утиль навсегда и забыть о них как страшный сон. И вот теперь раритет всплыл на одном из аукционов, сообщает Daily Mail.