Скоулз предположил, кто может помочь тен Хагу с трансферами в «Манчестер Юнайтед»

Телеэксперт и бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз поделился мнением о том, кто окажет поддержку Эрику тен Хагу по части трансферов.

«Его привели в клуб, чтобы он изменил ситуацию, и ему необходима поддержка, – рассказывает легендарный экс-футболист в интервью Premier League Productions. – Вопрос в том, кто будет помогать ему на трансферном рынке. В «Аяксе» это делали Овермарс и ван дер Сар.

У него всегда были помощники в этом аспекте, но я не знаю, кто может стать для него кем-то подобным в «Юнайтед». Возможно, это будет Стив Макларен [один из ассистентов тен Хага]. Стив был фантастическим тренером в своё время, но теперь он скорее спортивный директор. Посмотрим, возьмёт ли он на себя эти функции», – заявил Скоулз.