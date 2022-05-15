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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» раскритиковал Рангника за идею выбора капитана с помощью голосования

15 Мая 2022 • 10:26 Комментировать
Кристал Пэлас
...
Манчестер Юнайтед
22.05 18:00

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Энди Коул раскритиковал главного тренера манкунианцев Ральфа Рангника за решение выбирать капитана команды посредством голосования внутри коллектива.

«Германия — это не Англия. Если бы у Гарри Магуайра был действительно хороший сезон, они бы не говорили о новом капитане», — приводит слова Коула The Sun.

Экс-футболист привёл в пример легендарных капитанов английского клуба (Брайана Робсона, Стива Брюса, Роя Кина), отметив, что их не выбирали таким образом.

В текущем сезоне 29-летний Магуайр провёл в составе «Манчестер Юнайтед» 36 матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Ральф Рангник Энди Коул Гарри Магуайр
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