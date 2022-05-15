Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» раскритиковал Рангника за идею выбора капитана с помощью голосования

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Энди Коул раскритиковал главного тренера манкунианцев Ральфа Рангника за решение выбирать капитана команды посредством голосования внутри коллектива.

«Германия — это не Англия. Если бы у Гарри Магуайра был действительно хороший сезон, они бы не говорили о новом капитане», — приводит слова Коула The Sun.

Экс-футболист привёл в пример легендарных капитанов английского клуба (Брайана Робсона, Стива Брюса, Роя Кина), отметив, что их не выбирали таким образом.

В текущем сезоне 29-летний Магуайр провёл в составе «Манчестер Юнайтед» 36 матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами.