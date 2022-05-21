Мата: «Фернандеш болен футболом»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата рассказал о том, что его одноклубник Бруну Фернандеш буквально болен футболом. Испанец сравнил Бруну с полузащитником «ПСЖ» Андером Эррерой, который ранее выступал за «Манчестер Юнайтед».

«Фернандеш болен футболом. Иногда я говорю ему: «Заткнись, с тобой слишком сложно». С Бруну я очень много говорю о футболе, он знает многих игроков, он знает практически всё. Таким же был в своё время Андер Эррера», – приводит слова Маты журналист Лори Уитуэлл.

Напомним, что Хуан Мата вместе с Неманьей Матичем покинут «Манчестер Юнайтед» в конце нынешнего сезона на правах свободных агентов.