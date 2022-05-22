​Где смотреть матч «Кристал Пэлас» - «Манчестер Юнайтед» онлайн

В последнем туре Английской премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» будет гостить у «Кристал Пэлас».

Поединок на «Селхерст Парк» стартует в 18:00 по московскому времени. Вас ждёт прямая текстовая трансляция матча на LiveResult.Ru.

По итогам последнего тура Премьер-лиги выяснится, в каком турнире выступит «Манчестер Юнайтед» в следующем сезоне – в Лиге Европы или Лиге конференций. «Красным дьяволам» нужно обыгрывать в воскресенье «Кристал Пэлас». В противном случае обойти их может «Вест Хэм». Тогда Криштиану Роналду и компания отправятся только в третий по рангу евротурнир.