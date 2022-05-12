Роналду – после получения награды «Игрок месяца в АПЛ»: «Жажда победы и достижений никогда не угаснет»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду прокомментировал награду лучшему игроку АПЛ в прошедшем сезоне.

«Моя вторая награда «Игрок месяца в Премьер-лиге», шестая в моей карьере. Сегодня я так же счастлив победить, как и в первые дни, жажда победы и достижений никогда не угасает. Спасибо всем, кто сделал это возможным», — написал Роналду в социальных сетях.

Напомним, в апреле 37-летний португалец провел за «красных дьяволов» четыре матча, в которых забил 5 голов.

«Манчестер Юнайтед» упустил шансы участвовать в Лиге чемпионов в следующем сезоне. После 37 матчей команда набрала 58 очков и занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ.

Роналду провёл в текущем сезоне 30 матчей за манкунианцев в чемпионате Англии, забил 18 мячей и отдал 3 результативные передачи.