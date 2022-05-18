«Ноттингем Форест» в следующем сезоне может выкупить Гарнера у «МЮ»

Арендованный у «Манчестер Юнайтед» полузащитник Джеймс Гарнер в следующем сезоне может стать футболистом «Ноттингем Форест» на постоянной основе. По сообщениям журналиста Самуэля Лакхёрста, для того, чтобы оформить сделку, «лесникам» необходимо оформить возвращение в АПЛ.

В нынешнем сезоне Джеймс Гарнер отметился 4 голами и 8 ассистами в Чемпионшипе. Вчера «Ноттингем Форест», за который выступает англичанин, впервые за 21 год вышел в финал плей-офф Чемпионшипа, обыграв в серии пенальти «Шеффилд Юнайтед».

21-летний Гарнер дебютировал за «Манчестер Юнайтед» в АПЛ ещё в сезоне 2018/19 под руководство Оле Гуннара Сульшера.