Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ноттингем Форест» в следующем сезоне может выкупить Гарнера у «МЮ»

18 Мая 2022 • 13:46 Комментировать
Кристал Пэлас
...
Манчестер Юнайтед
2.95 3.70 2.25
22.05 18:00

Арендованный у «Манчестер Юнайтед» полузащитник Джеймс Гарнер в следующем сезоне может стать футболистом «Ноттингем Форест» на постоянной основе. По сообщениям журналиста Самуэля Лакхёрста, для того, чтобы оформить сделку, «лесникам» необходимо оформить возвращение в АПЛ.

В нынешнем сезоне Джеймс Гарнер отметился 4 голами и 8 ассистами в Чемпионшипе. Вчера «Ноттингем Форест», за который выступает англичанин, впервые за 21 год вышел в финал плей-офф Чемпионшипа, обыграв в серии пенальти «Шеффилд Юнайтед».

21-летний Гарнер дебютировал за «Манчестер Юнайтед» в АПЛ ещё в сезоне 2018/19 под руководство Оле Гуннара Сульшера.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Ноттингем Форест Джеймс Гарнер
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
КРИСТАЛ ПЭЛАС МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 18 Мая
14:23 · Англия. Премьер-лига
Хендерсон о роли опорника: «Думаю, что смогу заменить Фабиньо»
14:11 · Англия. Премьер-лига
Жезус не исключает переход в «Арсенал»
14:02 · Англия. Премьер-лига
Конте получит солидный бонус, если выведет «Тоттенхэм» в Лигу чемпионов
14:00 · Англия. Премьер-лига
У Кунде есть договорённость с «Челси»
13:55 · Англия. Чемпионшип
Защитник Блэкпула извинился за гомофобные высказывания, поддержав своего партнёра по команде
13:52 · Англия. Премьер-лига
Каррагер о ситуации с контрактом Салаха: «Коутиньо тоже думал, что где-то трава зеленее»
13:46 · Англия. Премьер-лига
«Ноттингем Форест» в следующем сезоне может выкупить Гарнера у «МЮ»
13:41 · Англия. Премьер-лига
Whale Fin будет платить «Челси» около 35 миллионов евро за сезон
13:40 · Англия. Премьер-лига
Матип: «Концентрация на «Вулверхэмптоне», это всё, что мы можем сделать»
13:02 · Англия. Премьер-лига
Юмтити может продолжить карьеру в «Арсенале»
12:49 · Англия. Премьер-лига
Новая жена Гюндагана назвала слухи о переходе игрока «фейком»
12:09 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» рискует сорвать переход Осимхена, если не попадёт в Лигу чемпионов 1
12:02 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» надеется продать Деле Алли как можно быстрее
11:43 · Англия. Премьер-лига
Канте намекнул, что хочет остаться в «Челси» ещё на один сезон
11:30 · Англия. Премьер-лига
Абрамович уладил разногласия с британским правительством
Все новости
Рекомендуем