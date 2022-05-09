Погба отклонил предложение «Манчестер Сити»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба отказал «Манчестер Сити», сообщает британское издание The Athletic.

По информации источника, французский футболист не хочет играть в Английской премьер-лиге и намерен сменить чемпионат. В футболисте заинтересованы «ПСЖ», «Реал» и «Ювентус».

Контракт 29-летнего игрока с «Манчестер Юнайтед» истекает летом 2022 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 27 играх за «красных дьяволов», забил один мяч и отметился 9 голевыми передачами. Его трансферная стоимость согласно порталу Transfermarkt составляет 55 млн евро.

«Манчестер Юнайтед» потерял шансы в следующем сезоне сыграть в Лиге чемпионов.