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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Погба отклонил предложение «Манчестер Сити»

09 Мая 2022 • 20:59 Комментировать
Кристал Пэлас
...
Манчестер Юнайтед
22.05 18:00

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба отказал «Манчестер Сити», сообщает британское издание The Athletic.

По информации источника, французский футболист не хочет играть в Английской премьер-лиге и намерен сменить чемпионат. В футболисте заинтересованы «ПСЖ», «Реал» и «Ювентус».

Контракт 29-летнего игрока с «Манчестер Юнайтед» истекает летом 2022 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 27 играх за «красных дьяволов», забил один мяч и отметился 9 голевыми передачами. Его трансферная стоимость согласно порталу Transfermarkt составляет 55 млн евро.   

«Манчестер Юнайтед» потерял шансы в следующем сезоне сыграть в Лиге чемпионов.  


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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ювентус Манчестер Сити Манчестер Юнайтед ПСЖ Поль Погба
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КРИСТАЛ ПЭЛАС МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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