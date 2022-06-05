«Манчестер Юнайтед» выставил Уан-Биссаку на трансфер

«Манчестер Юнайтед» выставил защитника команды Аарона Уан-Биссаку на продажу, сообщает Manchester Evening News.

По информации источника, тренерский штаб манкунианцев не рассчитывает на 24-летнего англичанина. Контракт футболиста с «красными дьяволами» действует ещё два года. Портал Transfermarkt оценивает Уан-Биссаку в 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Уан-Биссака может вернуться в «Кристал Пэлас», чьим воспитанником он и является.

Защитник перешёл в «Манчестер Юнайтед» летом 2019 года из «Кристал Пэлас» за 55 миллионов евро. В минувшем сезоне защитник провёл в составе английского клуба 26 матчей, в которых не сумел отметиться результативными действиями.