«Манчестер Юнайтед» проиграл «Кристал Пэлас» в заключительном 38-м туре АПЛ, финишировав на 6-м месте

Сегодня, 22 мая, состоялся последний 38-й тур Английской премьер-лиги в сезоне-2021/22. На «Селлхерст Парке» в Лондоне «Кристал Пэлас», который не имел турнирной мотивации, обыграл «Манчестер Юнайтед» со счётом 1:0.
Победный мяч на 37-й минуте забил нападающий Уилфрид Заха.
По итогам сезона-2021/22 «Манчестер Юнайтед» занял шестое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги, набрав 58 очков. В следующем сезоне манкунианцы выступят в Лиге Европы.
Напомним, нынешний главный тренер «МЮ» Ральф Рангник покидает свой пост, и вместо него командой руководить станет голландец Эрик тен Хаг. Рангник не уйдёт из команды, а будет консультантом.
«Кристал Пэлас» финишировал на 12-м месте с 48 очками.
Протокол игры
|(1:0) Заха Уилфрид37'
Гуаита Висенте•Клайн Натаниэль•Андерсен Йоаким•Уорд Джоэл•Митчелл Тайрик•Галлахер Конор•Хьюз Уилл 42' 83' (Макартур Джеймс ( 83') •Шлупп Джеффри•Рак-Сакьи Джесуран 67' (Куйяте Шейку ( 67') •Эдуар Одсонн 63' 79' (Эзе Эберечи ( 79') •Заха Уилфрид
Де Хеа Давид•Далот Диогу 59' 79' (Гарначо Алехандро ( 79') •Линделоф Виктор•Магуайр Гарри•Теллес Алекс•Фред Сантос 75' (Шоретире Шола ( 75') •Мактоминай Скотт•Эланга Энтони•Фернандеш Бруну•Межбри Ханнибал 44' 62' (Мата Хуан ( 62') •Кавани Эдинсон
22 мая. Стадион "Селхерст Парк" (Лондон).