«Манчестер Юнайтед» проиграл «Кристал Пэлас» в заключительном 38-м туре АПЛ, финишировав на 6-м месте

Сегодня, 22 мая, состоялся последний 38-й тур Английской премьер-лиги в сезоне-2021/22. На «Селлхерст Парке» в Лондоне «Кристал Пэлас», который не имел турнирной мотивации, обыграл «Манчестер Юнайтед» со счётом 1:0.

Победный мяч на 37-й минуте забил нападающий Уилфрид Заха.

По итогам сезона-2021/22 «Манчестер Юнайтед» занял шестое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги, набрав 58 очков. В следующем сезоне манкунианцы выступят в Лиге Европы.

Напомним, нынешний главный тренер «МЮ» Ральф Рангник покидает свой пост, и вместо него командой руководить станет голландец Эрик тен Хаг. Рангник не уйдёт из команды, а будет консультантом.

«Кристал Пэлас» финишировал на 12-м месте с 48 очками.