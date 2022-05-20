«Милан» уверен в трансфере Ботмана, несмотря на интерес «МЮ» и «Ньюкасла»

«Милан» сохраняет уверенность в подписании центрального защитника «Лилля» Свена Ботмана. По информации Calciomercato, «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл» сейчас ведут переговоры по переходу нидерландца, но «россонери» по-прежнему уверены, что футболист выберет именно их.

Напомним, что прошлой зимой «Лилль» отказался отпускать Ботмана, запросив за футболиста сумму около 45 миллионов евро. Сам нидерландец сказал, что не исключает летний переход в «Милан» или «Ньюкасл».

В прошлом сезоне Ботман помог «Лиллю» выиграть чемпионат Франции с минимальным отрывом от «ПСЖ». В нынешней кампании футболист дошёл с «догами» до ⅛ финала Лиги чемпионов.