«Ювентус» выбирает между Погба и Савичем

Ради перехода в «Ювентус» французскому полузащитнику Полю Погба придётся снизить свою зарплату в два раза, сообщает журналист Альфредо Педулла.

По информации источника, в «Манчестер Юнайтед» футболист получает 15 миллионов евро за сезон. Руководство туринцев может предложить ему не больше 7-8 миллионов плюс бонусы. Поэтому «Ювентус» также проявляет интерес к полузащитнику «Лацио» Сергею Милинковичу-Савичу, чьи финансовые запросы куда ниже. Однако за трансфер серба придётся заплатить 70 миллионов.

В текущем сезоне 29-летний Погба провёл в составе манкунианцев 27 матчей, в которых забил один гол, а также отдал девять результативных передач. Контракт игрока сборной Франции с «красными дьяволами» истекает летом нынешнего года.

27-летний Савич забил 10 голов, а также отдал 12 результативных передач в 45 матчах за римский клуб.