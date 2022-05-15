Тен Хаг прибудет в расположение «МЮ» в понедельник

Наставник Эрик тен Хаг в ближайшее время начнёт новую главу в своей карьере.

52-летний специалист завершил работу в амстердамском «Аяксе», и с понедельника готов начать трудиться на благо «Манчестер Юнайтед», с которым подписал предварительный контракт. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

В тренерский штаб голландца войдёт Митчелл ван дер Гааг. Также продолжается работа по приглашению в клуб Стива Макларена.

«Манчестер Юнайтед» завершит сезон 2021/22 матчем чемпионата Англии против «Кристал Пэлас». «Красные дьяволы» не поднимутся выше шестой строчки, но ещё могут финишировать на седьмом месте в турнирной таблице АПЛ.