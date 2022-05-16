Тен Хаг: «Не считаю английские СМИ акулами»

Новоиспечённый тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал о том, что не боится давления, которое на него могут оказать английские медиа в случае неудовлетворительных результатов.

«Я не боюсь их. Я не думаю, что английские СМИ являются акулами. Наиболее важным для меня будет работа с игроками. Нужно наладить хорошую атмосферу в раздевалке. Именно благодаря этому выигрываются матчи», – приводит слова нидерландского специалиста ESPN.

Напомним, что Эрик тен Хаг должен присутствовать на трибунах «Селхёрст Парк» в последнем матче «Манчестер Юнайтед» в этом сезоне против «Кристал Пэлас», который пройдёт в воскресенье.