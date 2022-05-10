«Челси» и «МЮ» претендуют на Нкунку

Полузащитник «РБ Лейпцига» Кристофер Нкунку этим летом может перебраться в АПЛ. В услугах француза заинтересованы лондонский «Челси» и «Манчестер Юнайтед», который недавно обзавёлся новым главным тренером Эриком тен Хагом.

По информации Sky Germany, оба английских клуба намерены пригласить футболиста ближайшим летом. Ситуацию усложняет тот факт, что в контракте у Нкунку с «РБ Лейпцигом» сейчас нет фиксированной суммы отступных.

В этом сезоне Нкунку забил 20 голов в чемпионате Германии. Ранее спортивный директор «РБ Лейпцига» заявил, что несмотря на большой спрос, игрок точно не покинет немецкий клуб этим летом.