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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Челси» и «МЮ» претендуют на Нкунку

10 Мая 2022 • 13:52 Комментировать
Лидс
...
Челси
11.05 21:30

Полузащитник «РБ Лейпцига» Кристофер Нкунку этим летом может перебраться в АПЛ. В услугах француза заинтересованы лондонский «Челси» и «Манчестер Юнайтед», который недавно обзавёлся новым главным тренером Эриком тен Хагом.

По информации Sky Germany, оба английских клуба намерены пригласить футболиста ближайшим летом. Ситуацию усложняет тот факт, что в контракте у Нкунку с «РБ Лейпцигом» сейчас нет фиксированной суммы отступных.

В этом сезоне Нкунку забил 20 голов в чемпионате Германии. Ранее спортивный директор «РБ Лейпцига» заявил, что несмотря на большой спрос, игрок точно не покинет немецкий клуб этим летом.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Манчестер Юнайтед Кристофер Нкунку
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