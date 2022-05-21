Мата: «Если игрок не соответствует стандартам «МЮ», его не должно здесь быть»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата призвал руководство клуба пересмотреть свою селекционную политику. Испанец намекнул, что в команде сейчас играют футболисты, которые не соответствуют стандартам «красных дьяволов».

«Нужно прояснить множество вещей. Если человек не соответствует стандартам «Манчестер Юнайтед», то его не должно здесь быть. В этом нет ничего сложного», – цитирует Мату журналист Лори Уитуэлл.

Напомним, что в конце сезона Мата покинет «Манчестер Юнайтед» в статусе свободного агента. Испанский хавбек выступал на «Олд Траффорд» с зимы 2014 года, когда перебрался из лондонского «Челси».