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Мата: «Если игрок не соответствует стандартам «МЮ», его не должно здесь быть»

21 Мая 2022 • 13:58 Комментировать
Кристал Пэлас
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Манчестер Юнайтед
3.05 3.65 2.20
22.05 18:00

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата призвал руководство клуба пересмотреть свою селекционную политику. Испанец намекнул, что в команде сейчас играют футболисты, которые не соответствуют стандартам «красных дьяволов».

«Нужно прояснить множество вещей. Если человек не соответствует стандартам «Манчестер Юнайтед», то его не должно здесь быть. В этом нет ничего сложного», – цитирует Мату журналист Лори Уитуэлл.

Напомним, что в конце сезона Мата покинет «Манчестер Юнайтед» в статусе свободного агента. Испанский хавбек выступал на «Олд Траффорд» с зимы 2014 года, когда перебрался из лондонского «Челси».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Хуан Мата
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КРИСТАЛ ПЭЛАС МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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