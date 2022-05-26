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«Манчестер Юнайтед» не планирует грандиозную трансферную кампанию

26 Мая 2022 • 21:22 Комментировать
Кристал Пэлас
1:0
Манчестер Юнайтед
окончен

«Манчестер Юнайтед» не собирается тратить значительные средства на усиление состава в летнее трансферное окно.

После разочаровывающей кампании «красные дьяволы» нуждаются в перестройке, но руководство клуба не планирует добиваться результатов путём приглашения многочисленных звёзд. Согласно сведениям Daily Mail, новый наставник «Юнайтед» Эрик тен Хаг не получит в своё распоряжение серьёзную сумму на трансферы, несмотря на увеличение выручки клуба на 29%. Вместо трансферных вливаний боссы «Манчестер Юнайтед» планируют заняться укреплением скаутской системы.

Главными трансферными целями манчестерцев на сегодняшний день называются Френки де Йонг из «Барселоны», а также Юррьен Тимбер и Лисандро Мартинес из предыдущего клуба тен Хага – «Аякса».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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