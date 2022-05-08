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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Фердинанд – об игре «Манчестер Юнайтед» в текущем сезоне: «Нет борьбы, нет характера и, нет желания»

08 Мая 2022 • 23:40 Комментировать
Кристал Пэлас
...
Манчестер Юнайтед
22.05 18:00

Бывший защитник и капитан «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд раскритиковал руководство клуба за неудовлетворительные результаты в нынешнем сезоне.

«Команда отправилась в гости к «Брайтону», ей надавали по щекам, и она поехала обратно домой. Я вижу, что нет борьбы, нет характера, и, кажется, нет желания. Мне кажется люди в руководстве нарушили систему, которая всегда держала команду», - приводит слова Фердинанда The Sun.

В матче 36-го тура чемпионата Англии «МЮ» на выезде с разгромным счётом уступил «Брайтону» 0:4. Команда потеряла шансы на выход в Лигу чемпионов. После 37 матчей в активе у «красных дьяволов» 58 очков и команда занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ.


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Манчестер Юнайтед Рио Фердинанд Апл
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КРИСТАЛ ПЭЛАС МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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