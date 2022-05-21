Де Хеа: «Я сильно помог «МЮ» в этом сезоне»

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа считает, что сделал большой вклад в игру команды в нынешнем сезоне. Испанец заявил, что прошлым летом активно работал на предсезонной подготовке для того, чтобы выйти на оптимальный уровень.

«Я действительно очень тяжело работал на предсезонной подготовке. Я сделал это для того, чтобы помочь команде и показать свои лучшие качества. В этом сезоне я играл очень стабильно и сильно помог команде», – цитирует голкипера официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

Напомним, что в этом сезоне «Манчестер Юнайтед» пока идёт на шестом месте в турнирной таблице АПЛ.