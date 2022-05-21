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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Де Хеа: «Я сильно помог «МЮ» в этом сезоне»

21 Мая 2022 • 15:48 Комментировать
Кристал Пэлас
...
Манчестер Юнайтед
2.95 3.65 2.30
22.05 18:00

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа считает, что сделал большой вклад в игру команды в нынешнем сезоне. Испанец заявил, что прошлым летом активно работал на предсезонной подготовке для того, чтобы выйти на оптимальный уровень.

«Я действительно очень тяжело работал на предсезонной подготовке. Я сделал это для того, чтобы помочь команде и показать свои лучшие качества. В этом сезоне я играл очень стабильно и сильно помог команде», – цитирует голкипера официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

Напомним, что в этом сезоне «Манчестер Юнайтед» пока идёт на шестом месте в турнирной таблице АПЛ.

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КРИСТАЛ ПЭЛАС МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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