«Манчестер Юнайтед» беспомощен без Роналду в АПЛ - говорит статистика

Португальский форвард Криштиану Роналду являлся главным козырем «Манчестер Юнайтед» в прошедшем сезоне английской Премьер-лиги. Как сообщает ESPN, манкунианцы не выиграли ни одного поединка во внутреннем чемпионате без КриРо в составе.

В заключительном матче Премьер-лиги «красные дьяволы» проиграли «Кристал Пэлас» со счетом 0:1 и финишировали лишь на шестом месте в таблице. Криштиану участия в этой встрече не принимал.

В минувшем сезоне АПЛ 37-летний форвард провел 30 матчей и отметился 18 забитыми мячами. Его контракт с клубом рассчитан до лета следующего года.