Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Юнайтед» беспомощен без Роналду в АПЛ - говорит статистика

23 Мая 2022 • 10:13 Комментировать
Кристал Пэлас
1:0
Манчестер Юнайтед
окончен

Португальский форвард Криштиану Роналду являлся главным козырем «Манчестер Юнайтед» в прошедшем сезоне английской Премьер-лиги. Как сообщает ESPN, манкунианцы не выиграли ни одного поединка во внутреннем чемпионате без КриРо в составе.

В заключительном матче Премьер-лиги «красные дьяволы» проиграли «Кристал Пэлас» со счетом 0:1 и финишировали лишь на шестом месте в таблице. Криштиану участия в этой встрече не принимал.

В минувшем сезоне АПЛ 37-летний форвард провел 30 матчей и отметился 18 забитыми мячами. Его контракт с клубом рассчитан до лета следующего года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 23 Мая
10:32 · Англия. Премьер-лига
Жота: Мы претендовали на победу во всех турнирах до последнего матча
10:20 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» извинился перед вратарём «Астон Виллы», на которого напали болельщики
10:13 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» беспомощен без Роналду в АПЛ - говорит статистика
09:43 · Англия. Премьер-лига
Фернандиньо догнал Агуэро по числу титулов АПЛ в составе «Манчестер Сити»
09:40 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» может подписать форварда «Манчестер Сити»
08:58 · Англия. Премьер-лига
Полузащитник «Ювентуса» заинтересовал два клуба АПЛ
08:53 · Англия. Премьер-лига
Рой Кин жёстко раскритиковал фанатов «Манчестер Сити», которые напали на вратаря «Астон Виллы»
08:47 · Англия. Премьер-лига
Российская теннисистка Павлюченкова назвала своего любимого футболиста
08:37 · Англия. Премьер-лига
Сон Хынмин вошёл в историю АПЛ
08:35 · Англия. Премьер-лига
Стерлинг о чемпионстве «Манчестер Сити»: Так работает наша вселенная
08:32 · Англия. Премьер-лига
Рангник о работе в «Манчестер Юнайтед»: Для меня это был новый опыт 4
08:20 · Англия. Премьер-лига
Грилиш: У «Манчестер Сити» сильный характер
08:13 · Англия. Премьер-лига
Охранник тен Хага не дал журналисту пообщаться с тренером
07:59 · Англия. Премьер-лига
Два защитника летом покинут «Манчестер Юнайтед»
06:20 · Англия. Премьер-лига
«Его нужно изолировать» - бывший владелец «Манчестер Сити» так и не простил Кина за инцидент с отцом Холанна в 2001 году
Все новости
Рекомендуем