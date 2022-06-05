Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Стала известна зарплата Погба в «Ювентусе»

05 Июня 2022 • 10:45 Комментировать
Кристал Пэлас
1:0
Манчестер Юнайтед
окончен

«Ювентус» достиг принципиальной договорённости о переходе французского полузащитника Поля Погба с представителями футболиста. В скором времени руководство туринского клуба проведёт очередную встречу со стороной игрока, чтобы обсудить последние детали соглашения, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, зарплата хавбека составит 8 миллионов евро за сезон без учёта бонусов.

Ранее бывший клуб Погба «Манчестер Юнайтед» официально объявил о расставании с французом, который защищал цвета манкунианцев с 2016 года.

В минувшем сезоне 29-летний футболист провёл в составе «Манчестер Юнайтед» 27 матчей, в которых забил один гол, а таже девять раз ассистировал партнёрам. 
Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Манчестер Юнайтед Поль Погба
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 05 Июня
11:04 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» нашёл замену Мане
10:45 · Англия. Премьер-лига
Стала известна зарплата Погба в «Ювентусе»
10:11 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» договорился с «Реймсом» о переходе молодого француза
09:58 · Англия. Премьер-лига
Стала известна зарплата Жезуса в «Арсенале»
09:56 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» поборется за Эриксена
09:39 · Англия. Премьер-лига
В «Манчестер Юнайтед» выбрали нового капитана
09:28 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» предлагал 41 млн евро за форварда сборной Италии
09:25 · Англия. Премьер-лига
Мане объяснился за слова об уходе из «Ливерпуля»
09:03 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» надеется снизить цену на полузащитника «Атлетико»
08:37 · Англия. Премьер-лига
Экс-игрок «Арсенала» назвал двух лучших игроков «Манчестер Юнайтед» в прошлом сезоне
08:28 · Англия. Премьер-лига
Погба выбрал между «ПСЖ», «Реалом» и «Ювентусом»
08:20 · Англия. Премьер-лига
Кейн выбрал клуб, в котором проведёт ближайшие годы
08:13 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» определился с кандидатурой нового центрфорварда
08:00 · Англия. Премьер-лига
Звёздный скандинав стал трансферной целью «Манчестер Юнайтед»
00:23 · Англия. Премьер-лига
Уан-Биссака может перейти в «Кристал Пэлас»
Все новости
Рекомендуем