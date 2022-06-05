Стала известна зарплата Погба в «Ювентусе»

«Ювентус» достиг принципиальной договорённости о переходе французского полузащитника Поля Погба с представителями футболиста. В скором времени руководство туринского клуба проведёт очередную встречу со стороной игрока, чтобы обсудить последние детали соглашения, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, зарплата хавбека составит 8 миллионов евро за сезон без учёта бонусов.

Ранее бывший клуб Погба «Манчестер Юнайтед» официально объявил о расставании с французом, который защищал цвета манкунианцев с 2016 года.

В минувшем сезоне 29-летний футболист провёл в составе «Манчестер Юнайтед» 27 матчей, в которых забил один гол, а таже девять раз ассистировал партнёрам.