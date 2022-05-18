Фергюсон рассказал, какую проблему предстоит решить тен Хагу в «Манчестер Юнайтед»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Куинтон Форчун поделился недавними словами Сэра Алекса Фергюсона.

«Мне довелось услышать его несколько недель назад, и он упомянул такую простую вещь, как командный дух. С этим не было проблем в наше время, когда мы вместе ели в столовой. Это может показаться мелочью, но это укрепляло связь в команде – не только между игроками, но и со всеми сотрудниками.

У игроков есть талант. Адаптация к стилю футбола, которого придерживается тен Хаг, потребует времени и подписания подходящих футболистов, но необходимо также создать коллектив, в котором все будут биться друг за друга», – рассказал Форчун.