«Манчестер Юнайтед» попрощался с Кавани

Форвард «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани проводит последний матч в футболке «красных дьяволов». Об уходе 35-летнего уругвайца сообщил официальный сайт клуба. Примечательно, что ветерану дали сыграть в основном составе манкунианцев против «Кристал Пэлас». Это его 20-й матч в сезоне при двух забитых голах.

Напомним, что Кавани появился на «Олд Траффорд» полтора года назад на правах свободного агента. До этого он защищал цвета «Данубио», «Палермо», «Наполи» и «ПСЖ».

Ранее сообщалось, что помимо Кавани «МЮ» могут покинуть Поль Погба, Хуан Мата, Неманья Матич, Аарон Уан-Биссака, Ли Грант, Фил Джонс, Эрик Байи и Джесси Лингард