«Манчестер Юнайтед» проведёт последний матч сезона с новым главным тренером

Голландский специалист Эрик тен Хаг в ближайшее время прибудет в расположение своего нового клуба – «Манчестер Юнайтед». Об этом рапортуют журналисты The Guardian.

Как сообщает источник, голландский тренер будет руководить командой в последнем поединке нынешнего сезона. Тен Хаг займет место на скамейке запасных во встрече 38-го тура Премьер-лиги против «Кристал Пэлас». Эта игра состоится 22 мая.

Тен Хаг подписал с «красными дьяволами» долгосрочный трудовой договор, рассчитанный до лета 2025 года. На посту главного тренера манкунианцев голландец сменит немца Ральфа Рангника.

Предыдущим местом работы Эрика был амстердамский «Аякс».