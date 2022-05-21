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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Мата: «Надеюсь, тен Хаг сможет выиграть трофеи с этим великим клубом»

21 Мая 2022 • 15:43 Комментировать
Кристал Пэлас
...
Манчестер Юнайтед
2.95 3.65 2.30
22.05 18:00

Хавбек «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата выразил надежду, что новый тренер клуба Эрик тен Хаг вернёт «красным дьяволам» былое величие. Испанец считает, что если новый тренер не будет отказываться от своих идей, то ему удастся достичь поставленной цели.

«Я слышал, что он очень методичен в подходе к матчам. Он всегда хочет победить, но в определённом стиле. Я лишь искренне надеюсь, хоть меня здесь и не будет, я хочу, чтобы он сумел воплотить свои идеи в этом клубе. Если он не откажется от своих идей, то сможет выиграть трофеи с этим великим клубом», – цитирует Мату журналист Лори Уитуэлл.

Напомним, что Эрик тен Хаг полноценно приступит к своей должности в июле. Сейчас временным тренером «МЮ» является Ральф Рангник.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Хуан Мата Эрик тен Хаг
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КРИСТАЛ ПЭЛАС МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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