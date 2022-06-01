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Чемпионат Италии. Серия А

«Рома» хочет подписать Лингарда свободным агентом

01 Июня 2022 • 19:05 Комментировать

«Рома» может летом подписать полузащитника Джесси Лингарда, который сегодня официально стал свободным агентом после ухода из «Манчестер Юнайтед». По информации от Football Italia, англичанин интересен лично главному тренеру «волков» Жозе Моуринью, который знаком с Лингардом по работе на «Олд Траффорд».

В борьбе за футболиста «Роме» предстоит сразиться с лондонским «Вест Хэмом», который также активно ведёт работу по его трансферу. Именно в стане «молотобойцев» Джесси выдал свой лучший результат в карьере, забив 9 голов и отдав 4 ассиста за полгода в сезоне 2020/21.

Напомним, что из бывших футболистов «Манчестер Юнайтед» в «Роме» сейчас есть центральный защитник Крис Смоллинг. Полузащитник Генрих Мхитарян близок к уходу в «Интер».

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Рома Джесси Лингард
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