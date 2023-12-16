«Зенит» нацелился на нападающего «Адана Демирспор»

«Зенит» проявляет интерес к нападающему «Адана Демирспор» Юсуфу Сары. Об этом сообщил президент турецкого клуба Мурат Санджак.

При этом Санджак отметил, что Сары также интересен нескольким французским клубам.

«Зенит» очень хочет видеть Сары в своём составе. Но также нам поступают серьёзные предложения от «Марселя», «Ренна» и «Лиона». Если Юсуф найдёт себе достойный вариант для продолжения карьеры и захочет покинуть клуб, будет неправильным удерживать его», — цитирует Санджака TRT Spor.

В текущем сезоне 25-летний Сары провёл за свою нынешнюю команду 19 матчей, в которых забил два гола и отдал семь результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Турции в 5 миллионов евро.