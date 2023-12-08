Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Интернасьонале» высказались о возможном подписании Клаудиньо

08 Декабря 2023 • 16:19 Комментировать
Зенит
...
Пари НН
1 1.27 X 5.80 2 13.00
09.12 19:45

Глава селекционного отдела «Интернасьонала» Дейв Бандейра отреагировал на информацию о том, что кандидат в президенты бразильского клуба Роберто Мело намерен подписать полузащитника «Зенита» Клаудиньо.

«Возможный трансфер Клаудиньо? Нам нечего об этом сказать», — цитирует Бандейру Sport24.

Ранее Луис Фернандо Гарсия, агент Клаудиньо, допустил возможный переход своего клиента в «Интернасьонал».

В текущем сезоне 26-летний Клаудиньо провёл за «Зенит» 24 матча, в которых забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает бразильского футболиста в 20 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Интернасьонал Клаудиньо Дейв Бандейра трансферы футбола - зима 2024 ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 08 Декабря
12:47
​Рискованная ставка и прогноз на матч Зенит — Пари НН чемпионата России — 9 декабря 2023
12:34
Экс-игрок «Кубани» Чугунов: «Зенит» идёт по пути «Спартака»
12:14
​Боков: «Зенит» опередит «Краснодар»
10:40
​Геркус не понимает, почему «Спартак» не построил стадион с крышей
07 Декабря
22:51
Прогноз и ставка на точный счёт на матч Зенит — Пари НН РПЛ — 9 декабря 2023
17:09
​Чистяков ответил, чего не хватает «Зениту» 1
17:00
​Борис Игнатьев ждёт побед «Локомотива», «Зенита» и «Динамо»
16:50
​«Вопиющий случай»: ЭСК поддержала решение не удалять Пиняева в игре с «Зенитом» 1
16:09
​Чистяков выделил главных конкурентов «Зенита»
15:47
​Игрок «Зенита» Коваленко ожидает тяжёлого матча против «Пари НН» 1
15:05
​Ерохин – о матче с «Пари НН»: «Главное свои моменты забивать»
14:32
​Алип: «Думаю, хорошо сыграем и возьмём три важных очка»
14:25
​Сергеев считает «Пари НН» неудобным соперником
14:20
​Семак назвал двух игроков, находящихся в лазарете «Зенита»
14:15
​Семак рассказал, в чём сила «Пари НН»
12:44
Семак: «Наше дело — работать и стараться делать максимум того, что мы можем»
11:19
«Зенит» не может договориться с «Коринтиансом» по аренде Ренана
06 Декабря
23:09
​Масалитин упрекнул бразильцев «Зенита»
23:01
​Бесплатная ставка и прогноз на матч Зенит – Пари НН чемпионата России 9 декабря 2023
18:41
Баранник: «В чемпионской гонке «Зенит» должен побороть сам себя»
17:32
Клаудиньо может пропустить матч с «Пари НН»
14:37
Севикян: «Юран хорошо понимает игроков»
13:14
Быстров – о стыке Пиняева с Клаудиньо: «Однозначно красная»
11:53
Агент Клаудиньо подтвердил возможный переход игрока «Зенита» в «Интернасьонал»
09:56
Кандидат в президенты «Интернасьонала» Мело собирается подписать полузащитника «Зенита» Клаудиньо
09:19
Агент Марадишвили прокомментировал информацию о возможном переходе игрока «Локомотива» в «Пари НН»
05 Декабря
20:12
Ренан не собирается покидать «Зенит» — агент
16:47
Гендиректор «Пари НН» — о Юране: «Я обязан его поддерживать, потому что если не он, то никто»
16:23
Шалимов: «Зенит» по делу не лидирует в РПЛ
15:56
В «Сан-Паулу» заявили, что ничего не знают об интересе «Зенита» к Велингтону
15:40
​Шансы «Зенита» стать чемпионом России снизились – цифры
13:43
Овчинников — о «Зените»: «1:3 от «Локомотива» — это унизительный счёт»
13:25
Горшков: «Теперь «Зенит» неоднозначный фаворит чемпионата»
10:29
Мор высказался об ошибке вратаря «Зенита» Кержакова
10:15
​Стало известно, какие матчи РПЛ ближайшего тура покажет «Матч ТВ» в прямом эфире
04 Декабря
16:28
Круговой – о футбольной столице России: «Пять титулов подряд – какие могут быть вопросы?»
15:49
Родригао: «Зениту» надо думать о себе, а не болеть против «Краснодара»
13:47
Игнатьев: «Локомотив» добился заслуженной победы над «Зенитом»
13:21
Баранник назвал главную проблему «Зенита» 1
09:39
Орлов назвал причины поражения «Зенита» в матче с «Локомотивом»
03 Декабря
16:47
​Весь 18-й тур РПЛ могут перенести 1
10:08
Наставник «Пари НН» Юран: «В зимнюю паузу появятся два-три футболиста»
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЗЕНИТ ПАРИ НН
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Футбол онлайн
08.12.23 в 19:00
Локомотив Москва Локомотив Москва
Урал Урал
1.78 3.85 4.40
Видео
09.12.23 в 14:00
Спартак Москва Спартак Москва
Крылья Советов Крылья Советов
1.86 3.85 3.95
Видео
09.12.23 в 16:30
Ахмат Ахмат
Ростов Ростов
2.32 3.55 2.95
Видео
Все матчи
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 08 Декабря
17:06 · Россия. Премьер-лига
Агент Сафонов назвал игроков, с которыми «Зенит» может расстаться
16:58 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Енисей» зимой могут покинуть шесть игроков
16:44 · Россия. Мелбет-Первая лига
Бояринцев не хочет брать длинный отпуск и готов продолжать тренировать
16:41 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» показал данные с термометра перед матчем с «Уралом»
16:39 · Россия. Премьер-лига
Бышовец: «Сутормину лучше перейти в «Урал» или «Оренбург»
16:37 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Насчёт возвращения Жиго в «Спартак» со мной никто не связывался»
16:30 · Россия. Премьер-лига
«Хотелось бы совершать больше голевых действий» — Зиньковский
16:29 · Россия. Премьер-лига
В «Факеле» отчитались о состоянии газона перед матчем с «Динамо» фото
16:21 · Россия. Премьер-лига
Зиньковский: «Никто не удовлетворён результатом»
16:20 · Россия. Премьер-лига
Гладилин рассказал, почему Рибалта не нужен «Спартаку»
16:19 · Россия. Премьер-лига
В «Интернасьонале» высказались о возможном подписании Клаудиньо
16:13 · Россия. Премьер-лига
Гладилин: «В морозы нужно беспокоиться не о футболистах, а о болельщиках»
16:08 · Россия. Премьер-лига
Наумов не считает, что матч «Локомотива» и «Урала» нужно переносить
16:07 · Россия. Премьер-лига
Гранат: Я бы не ставил на победу «Спартака» в матче с «Крыльями Советов»
16:04 · Россия. Премьер-лига
Тикнизян — о переходе из ЦСКА в «Локомотив»: «Я не верил, что меня купили за 5 миллионов евро»
Все новости
Рекомендуем