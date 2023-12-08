В «Интернасьонале» высказались о возможном подписании Клаудиньо

Глава селекционного отдела «Интернасьонала» Дейв Бандейра отреагировал на информацию о том, что кандидат в президенты бразильского клуба Роберто Мело намерен подписать полузащитника «Зенита» Клаудиньо.

«Возможный трансфер Клаудиньо? Нам нечего об этом сказать», — цитирует Бандейру Sport24.

Ранее Луис Фернандо Гарсия, агент Клаудиньо, допустил возможный переход своего клиента в «Интернасьонал».

В текущем сезоне 26-летний Клаудиньо провёл за «Зенит» 24 матча, в которых забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает бразильского футболиста в 20 миллионов евро.