По информации сетевого издания Евро-Футбол.Ру, «Зенит» всё ещё следит за защитником «Сфаксьена» Алаа Грама. В клубе из Санкт-Петербурга довольны его прогрессом и намерены зимой сделать предложение о приобретении игрока.

Ранее сообщалось, что запрос в «Сфаксьен» уже сделал ЦСКА, предложивший за 22-летнего футболиста 1,6 миллиона евро.

В текущем сезоне Грам провёл за «Сфаксьен» девять матчей, в которых отметился тремя забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Туниса в 800 тысяч евро.

После 18 туров РПЛ «Зенит» расположился на втором месте в турнирной таблице, набрав 36 очков. Следующие матчи чемпионата России состоятся в начале марта 2024 года.