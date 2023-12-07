«Зенит» не может договориться с «Коринтиансом» по аренде Ренана

«Зенит» не может договориться с «Коринтиансом» о сроке возможной аренды защитника Роберта Ренана. Об этом сообщает Gazeta Esportiva.

По информации источника, петербургский клуб хочет отдать 20-летнего бразильца в аренду до лета 2024 года. Однако «Коринтинас» намерен оставить футболиста у себя до конца года, так как сезон в Бразилии заканчивается зимой. Отмечается, что переговоры продолжаются и в скором времени компромисс может быть достигнут.

Ранее агент Ренана Луис Фернандо Гарсия опроверг информацию о возможном уходе своего клиента из «Зенита» в зимнее трансферное окно.

В текущем сезоне защитник провёл в составе «сине-бело-голубых» восемь матчей, не сумев отметиться в них результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает игрока молодёжной сборной Бразилии в 9 миллионов евро.