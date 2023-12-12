Назаренко: «Все уже устали от чемпионств «Зенита»

Бывший нападающий московского ЦСКА и сборной СССР, нынешний главный тренер «Биолога-Новокубанска» Леонид Назаренко в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым поделился своим мнением о выступлении санкт-петербургского «Зенита» на первом этапе чемпионата России.

- «Зенит», может, уже устал от своих чемпионств. Всё равно, как бы там ни было, они позволяют себе расслабленность. Посмотрите на Клаудиньо. То в состав не попадает, то совершает на поле агрессивные поступки, за которые его могут удалять. Тренер же видит, что он подводит команду. Я думаю, всё-таки потеря Малкома сказалась. Вендел этот сезон начинал со скандала, а потом, я думаю, он у них лучший игрок был.

Ещё раз говорю, зенитовцы уверовали, что раз они пять лет подряд становились чемпионами, то и дальше так будет. «Зенит», «Газпром»… Я думаю, это играет с ними сейчас злую шутку, потому что они недонастраиваются. Нет у них такого профессионализма, чтобы от первой минуты до последней сохранять концентрацию и вести борьбу. Футболисты в «Зените», конечно, по квалификации очень хорошие. Но отсутствие концентрации в каких-то эпизодах приводит к негативным последствиям.

Плюс, я думаю, с вратарём у «Зенита» проблема, которая сколько времени уже тянется. Это у них слабое место. Хотя, может, Адамов там заиграет. Он талантливый пацан. А так, «Зенит» будет бороться за первое место, конечно. Потому что «Зенит» есть «Зенит». И все относятся к нему так. Но я думаю, все уже устали от его чемпионств, надо что-то поменять, – сказал Назаренко.

За 18 туров Российской премьер-лиги «Зенит» набрал 36 очков и отстал от лидирующего «Краснодара» на два балла.