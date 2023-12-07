​Игрок «Зенита» Коваленко ожидает тяжёлого матча против «Пари НН»

Полузащитник «Зенита» Александр Коваленко высказался о ближайшем сопернике команды – о «Пари НН».

«Пари НН» сейчас хорошо играет, идёт в восьмёрке, если не ошибаюсь. Стабильно очки набирают, будет очень интересная игра. Думаю, будет тяжеловато», - цитирует Коваленко сайт «Зенита».

Стоит сказать, что Коваленко немного ошибся – «Пари НН» сейчас занимает девятое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

Коваленко также отметил, что футболисты «Зенита» настроены показать в последнем матче 2023 года хорошую игру и свой высокий класс.

«Мы сосредоточены на предстоящей игре, сейчас главная задача – победить и в хорошем настроении отправиться в отпуск», - сказал Коваленко.

Матч между «Зенитом» и «Пари НН» начнётся 9 декабря в 19:45 по московскому времени.