Деменко назвал Кассьерру лучшим игроком РПЛ в первой части сезона

Бывший игрок «Спартака» и «Краснодара» Максим Деменко назвал лучших игроков РПЛ по итогам первой части сезона.

На первое место эксперт поставил нападающего «Зенита» Матео Кассьерру, который стал лучшим бомбардиром осенней части сезона, забив 14 голов в 16 матчах. Также Деменко выделил полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна и вингера ЦСКА Аббосбека Файзуллаева.

«Мне очень понравился Матео Кассьерра в «Зените», забивает много. На второе место поставил бы Эдуарда Сперцяна, в «Краснодаре» он стал лидером. Открытие — молодой Аббосбек Файзуллаев из ЦСКА, он хорошо и уверенно себя проявил в клубе. Играющий стабильно Квинси Промес в «Спартаке», Фёдор Чалов из ЦСКА», — цитирует Деменко «Матч ТВ».

После 18 туров РПЛ турнирную таблицу возглавляет «Краснодар», опережающий второй «Зенит» на два очка. Тройку лидеров замыкает московское «Динамо».