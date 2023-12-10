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«Рубин» и «Зенит» - лучшие команды РПЛ по очкам в последние восемь туров

10 Декабря 2023 • 22:04 Комментировать
Зенит
1:0
Пари НН

Казанский «Рубин» вечером воскресенья увёз домой победу из Калининграда над местной «Балтикой». Единственным голом в игре отличился албанский форвард казанцев Мирлинд Даку.

Как сообщает Opta Sports, «Зенит» и «Рубин» стали командами, которые набрали большее количество очков за последние восемь туров Премьер-лиги – у всех по 19.

Отметим, что у «Рубина» за этот промежуток времени всего одно поражение, от «Динамо» в 17-м туре, одна ничья и шесть побед. У «Зенита» поражение от «Локомотива» (1:3) и ничья с «Краснодаром» (1:1).

«Рубин» идёт на седьмом месте турнирной таблицы 28 баллами, «Зенит» второй – 36 баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
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