«Рубин» и «Зенит» - лучшие команды РПЛ по очкам в последние восемь туров

Казанский «Рубин» вечером воскресенья увёз домой победу из Калининграда над местной «Балтикой». Единственным голом в игре отличился албанский форвард казанцев Мирлинд Даку.

Как сообщает Opta Sports, «Зенит» и «Рубин» стали командами, которые набрали большее количество очков за последние восемь туров Премьер-лиги – у всех по 19.

Отметим, что у «Рубина» за этот промежуток времени всего одно поражение, от «Динамо» в 17-м туре, одна ничья и шесть побед. У «Зенита» поражение от «Локомотива» (1:3) и ничья с «Краснодаром» (1:1).

«Рубин» идёт на седьмом месте турнирной таблицы 28 баллами, «Зенит» второй – 36 баллов.